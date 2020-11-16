У Бельгії продали голубку за рекордні 1,6 млн євро

Житель Китаю придбав за €1,6 млн голуба для участі в голубиних перегонах

У Бельгії був встановлений рекорд з продажу швидкісного голуба. Птах було придбано за 1,6 мільйона євро. Спочатку пернатого виставили на аукціон всього за 200 євро, пише BBC.

Птаха на прізвисько Нова Кім придбав покупець з Китаю для участі в популярних в Піднебесній голубиних перегонах.

Курт Ван де Ваувер, власник птаха, який виставив його на аукціон, заявив, що він і його родина були «в шоці», коли дізналися, за скільки пішла Нова Кім. Він додав, що птах виграв низку змагань в 2018 році, в тому числі національні перегони на середні дистанції, але відтоді пішов у відставку.

Додамо, що попередній рекорд належав голубу Армандо, якого в Бельгії в березні 2019 року було продано за 1,252 мільйона євро.

Нагадаємо, що на аукціоні у Бельгії продали найдорожчого у світі голуба.

Раніше Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі.

Як повідомлялося, в Україні випустять срібну монету із бараном.

До слова, 12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд.

Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році: тоді птах пролетів 11 680 кілометрів.