  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Австралії встановлений рекорд відвідуваності спортивних подій за час пандемії

    • Розсилка
    Вигляд&nbsp;стадіону &laquo;Санкорп&raquo; у Брісбені - немов картинка з іншого життя - В Австралії встановлений рекорд відвідуваності спортивних подій за час пандемії
    Вигляд стадіону «Санкорп» у Брісбені - немов картинка з іншого життя
    Світлина - Associated Press

    Матч із регбі зібрав 52 тисячі вболівальників

    Поки майже в усьому світі спортивні події відбуваються без глядачів та з суворим дотриманням карантинних обмежень, в Австралії не переймаються та влаштовують яскраві шоу.

    Матч національної реґбійної ліги зібрав 52 тисячі вболівальників на трибунах стадіону «Санкорп» у Брісбені. Показник став рекордним для спортивних подій в усьому світі за часів пандемії коронавірусу, повідомляє The Sun.

    Це вдалося здійснити завдяки тому, що уряд штату Квінсленд скасував обмеження на заповнення спортивних арен – раніше воно становило 75% від місткості, тепер же фанатам дозволили зайняти всі місця на стадіоні.

    Цікаво, що попередній рекорд в коронавірусну епоху також належав австралійським реґбістам. Минулого місяця матч реґбійних збірних Нової Зеландії та Австралії в Окленді зібрав 46 тисяч глядачів.

    rugby_australia0.
    Жива атмосфера на матчі в Брісбені

    Шанувальники спорту по всій земній кулі не тямилися від заздрощів, спостерігаючи за видовищем в Австралії.

    «Подивіться на людей в Австралії. Вони на тій же планеті, що і ми? Почуваюся пригніченим, коли бачу це і думаю про стан, у якому перебуває наш спорт», - написав колишній валійський реґбіст Лі Джарвіс.

     Читайте також: Офіційно: Україна відмовилася грати проти Швейцарії новою командою
    Теги: спорт Австралія рекорд регбі карантин коронавірус Лі Джарвіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies