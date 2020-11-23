В Австралії встановлений рекорд відвідуваності спортивних подій за час пандемії

Вигляд стадіону «Санкорп» у Брісбені - немов картинка з іншого життя

Матч із регбі зібрав 52 тисячі вболівальників

Поки майже в усьому світі спортивні події відбуваються без глядачів та з суворим дотриманням карантинних обмежень, в Австралії не переймаються та влаштовують яскраві шоу.

Матч національної реґбійної ліги зібрав 52 тисячі вболівальників на трибунах стадіону «Санкорп» у Брісбені. Показник став рекордним для спортивних подій в усьому світі за часів пандемії коронавірусу, повідомляє The Sun.

Це вдалося здійснити завдяки тому, що уряд штату Квінсленд скасував обмеження на заповнення спортивних арен – раніше воно становило 75% від місткості, тепер же фанатам дозволили зайняти всі місця на стадіоні.

Цікаво, що попередній рекорд в коронавірусну епоху також належав австралійським реґбістам. Минулого місяця матч реґбійних збірних Нової Зеландії та Австралії в Окленді зібрав 46 тисяч глядачів.

Жива атмосфера на матчі в Брісбені

Шанувальники спорту по всій земній кулі не тямилися від заздрощів, спостерігаючи за видовищем в Австралії.

«Подивіться на людей в Австралії. Вони на тій же планеті, що і ми? Почуваюся пригніченим, коли бачу це і думаю про стан, у якому перебуває наш спорт», - написав колишній валійський реґбіст Лі Джарвіс.