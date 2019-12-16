Комісія обрала нового главу НАЗК



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За кандидатуру Олександра Новікова проголосували одноголосно

Кандидатів на посаду очільника Антикорупційного агенства було восьмеро

Конкурсна комiciя оголосила Олександра Новiкова новим главою НАЗК. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначимо, що Новіков лiдирував на вcix етапах конкурсу, і особливо вразив членів комісії на спiвбесiдi. За його кандидатуру проголосували одностайно всi шість членiв комісії.

«Рішення було приймати вкрай непросто. Оскільки це вкрай важливе рішення для НАЗК та України. Після інтенсивних обговорень, я гадаю, ми можемо відкрити результати нашого рішення. Це кандидат Олександр Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає вимогам, має належний досвід», - зазначив колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильман Хоппе.

За його словами, 6 грудня комісія відібрала короткий список з 8 кандидатів, яких було запрошено на співбесіди. Члени комісії проаналізували всю наявну інформацію про всіх кандидатів, а саме - резюме, декларацію, мотиваційний лист, тестування загальних навичок, психологічне тестування, стратегічне бачення розвитку НАЗК, також відповіді на питання які надсилалися, результати звітів про спеціальну перевірку.

Олександр Новіков Юрист за освітою, одружений, виховує двох дітей. Нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури. Кандидат успішно пройшов етап оцінювання прокурорів, яке влаштував чинний генпрокурор Руслан Рябошапка. Новіков претендував на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури. Згідно із декларацією за минулий рік, родина з 2015 року у Києві орендує квартиру площею 53 кв. м. Автівку Subaru Forester 2008 року випуску у сім'ї викрали, дружина Новікова Юлія Гончар має Kia Sorento 2013 року, а сам Новіков їздить на ВАЗ 21099 (передано за довіреністю у 2008). У 2018 році Новіков заробив 562 тис. грн, а його дружина-підприємець - 321 тис. грн. У родини є 110 тис. грн заощаджень. Новіков також вказав у декларації кредит на 153 тис. грн, який взяла дружина.

Зазначимо, що член Національної ради з питань антикорупційної політики Віталій Шабунін брав участь у засіданні через Скайп.

На початку жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу.

НАЗК до березня 2018 року очолювала Наталія Корчак, на посаді її змінив Олександр Мангул.

20 жовтня 2019 р. уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак.

28 жовтня детективи НАБУ повідомили Корчак про підозру у недекларуванні статків на понад 0,5 млн гривень.







