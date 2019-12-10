Прокурор зачитав обвинувальний акт ексглаві НАЗК Корчак



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Наталію Корчак звинувачують в недостовірному декларуванні

Наступне засідання призначено на 27 січня 2020 року

Прокурор САП зачитав під час засідання у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

«За результатами підготовчого засідання суд вирішив розпочати розгляд вказаної справи по суті. Після чого прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта, - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Ексглава НАЗК Корчак прокоментувала вручення їй підозри.

Розслідування за цієї справою детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.