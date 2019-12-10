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    Прокурор зачитав обвинувальний акт ексглаві НАЗК Корчак

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    Наталію&nbsp;<span>Корчак звинувачують в недостовірному декларуванні</span> - Прокурор зачитав обвинувальний акт ексглаві НАЗК Корчак
    Наталію Корчак звинувачують в недостовірному декларуванні

    Наступне засідання призначено на 27 січня 2020 року

    Прокурор САП зачитав під час засідання у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

    Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

    «За результатами підготовчого засідання суд вирішив розпочати розгляд вказаної справи по суті. Після чого прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта, - йдеться у повідомленні.

    Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020 року.

    Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Ексглава НАЗК Корчак прокоментувала вручення їй підозри. 

    Розслідування за цієї справою детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року. 

    У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

    За даними САП, у 2016 році близька особа посадовця придбала автомобіль за 544,39 тис. гривень. Але фактично це майно перебувало в постійному користуванні чиновниці та її чоловіка, тому цей факт мав би бути відображеним у декларації за 2016 рік.

     

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