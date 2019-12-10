Прокурор зачитав обвинувальний акт ексглаві НАЗК Корчак
Наступне засідання призначено на 27 січня 2020 року
Прокурор САП зачитав під час засідання у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.
Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
«За результатами підготовчого засідання суд вирішив розпочати розгляд вказаної справи по суті. Після чого прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта, - йдеться у повідомленні.
Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020 року.
Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Ексглава НАЗК Корчак прокоментувала вручення їй підозри.
Розслідування за цієї справою детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.
За даними САП, у 2016 році близька особа посадовця придбала автомобіль за 544,39 тис. гривень. Але фактично це майно перебувало в постійному користуванні чиновниці та її чоловіка, тому цей факт мав би бути відображеним у декларації за 2016 рік.