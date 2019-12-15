Завершено співбесіди на посаду голови НАЗК. Що говорили кандидати



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Вже у понеділок може стати відомим ім’я переможця конкурсу на посаду глави НАЗК

Протягом двох днів у прямому ефірі вісім кандидатів доводили, що варті посади очільника НАЗК

Уже в понеділок може стати відомим ім'я переможця конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). У суботу комісія з відбору кандидатів на цю посаду завершила співбесіди.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

«13-14 грудня відбулися співбесіди на посаду голови НАЗК. Вже у понеділок може стати відомим ім’я переможця конкурсу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом двох днів у прямому ефірі вісім кандидатів доводили, що варті посади очільника НАЗК.

Так, заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін зазначив, що для нього команда — це найголовніше, запорука успіху в роботі Агентства. «Потрібно буде створити управління внутрішнього контролю та управління запобігання корупції в НАЗК. І, звісно, потрібно буде поставити чіткі пріоритети працівникам».

Водночас голова правління ГО «Харківський антикорупційний центр» Дмитро Булах переконаний, що одне з головних питань до НАЗК — це питання довіри з боку громадськості. Тож він планує демонструвати відкритість діяльності Агентства, щоб усі охочі мали вільний доступ до приміщення і співробітників.

Цікавою була реакція директора Харківського теруправління НАБУ Юрія Кравченка на питання про те, як він працюватиме з нинішніми працівниками НАЗК. «Не можу сказати що в НАЗК працюють лише погані люди», зазначив він. Але, при цьому, вже перерахував людей, яких би взяв собі за заступників.

Останньою у перший день була співбесіда Олександра Новікова, прокурора департаменту нагляду за додержанням законів ГПУ. Він зазначив, що йому ця робота потрібна, щоб довести що антикорупційні інституції можуть діяти.

У суботу комісія також цілий день присвятила спілкуванню з кандидатами.

Зокрема, керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський зазначив, що готовий за чотири роки підвищити індекс сприйняття корупції до 50-55 балів, і в цьому йому допоможуть люди, автоматизована система перевірок, якісна антикорстратегія та робота з фінансування політичних партій.

Коментуючи питання розробки антикорупційної стратегії, антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков зазначив, що він готовий прислуховуватись до того, що говорить партія при владі. Також він додав, що планує розбудовувати систему комунікації зі стейкхолдерами і якісну пресслужбу: «Якщо в тебе є партнери, які знають процеси у відомстві, вони стануть на твій захист».

У свою чергу, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк в розмові з комісією розповів, що хотів би, щоб у НАЗК були аналітичні підрозділи. На його думку, вони мають орієнтуватися на викривачів та уповноважених осіб міністерств. Крім того, він хотів би, щоб в Агентстві були фахівці з різних галузей, які б відповідали за сферальну корупцію.

Останньою комісія провела співбесіду з керівником Управління внутрішнього контролю НАБУ Романом Осипчуком. Поміж іншим він розповів про важливість запровадження відкритої й прозорої процедури лобіювання інтересів.

«Все одно лобіювання буде, і краще щоб це робилось за правилами», — зазначив кандидат.