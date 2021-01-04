Комітет виборців назвав фракції головних прогульників Ради у 2020 році

Названо головних прогульників Ради у 2020 році, – КВУ

Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями і групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року.

Головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». У середньому протягом року на пленарні засідання приходили тільки половина депутатів групи – 46%, повідомляє пресслужба КВУ.

Також низькі показники реєстрації у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». У середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщина» показники відвідування на рівні 56%.

Високі результати у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». У середньому на засідання приходили 67% нардепів «Голосу» і 68% – «Довіри».

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 стали народні депутати «Слуги народу» і «Європейської солідарності». У середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» і 72% депутатів «Слуги народу».

Голова ВГО КВУ Олексій Кошель так прокоментував результати моніторингу: «У 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом. Проте у розрізі фракцій і груп BP загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють. Так, депутати ЄС та «Слуги Народу» були лідерами за відвідуванням Верховної Ради впродовж 10 з 12 місяців минулого року. Натомість депутати групи «За майбутнє» ставали головними прогульниками впродовж 8 місяців року».

Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

Нагадаємо, що названі імена депутатів-прогульників грудня.