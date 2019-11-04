У жовтні прогульників-нардепів іще побільшало – Комітет виборців



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На засіданнях Верховної Ради у середньому були присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу

Показники відвідування Верховної Ради депутатами у жовтні знизилися у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ).

«У цілому показники відвідування ВР залишаються високими, однак вони дещо погіршилися у порівнянні із попереднім місяцем. Зокрема, дещо погіршилася динаміка відвідування у ВО «Батьківщини» (-9% відвідуваності), «Голосу» (-8%), «ОПЗЖ» (-5%) та «Слуги Народу» (-2%). У «Європейської солідарності» показники відвідуваності залишилися сталими, тобто відсоток депутатів, які відвідували засідання Ради у вересні та жовтні, не змінився», - розповів голова КВУ Олексій Кошель.

Зазначається, що найвищі показники відвідуваності у «Слуги Народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях Ради були присутні 92% депутатів СН та 87% депутатів ЄС. Також високі показники у фракції «Голос» - 86%.

Нижчі показники у фракцій «Опозиційна платформа За життя» - 80% та ВО «Батьківщина» - 79%.

У середньому на засіданнях Верховної Ради були присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу.