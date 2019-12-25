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    Політика

    У Верховній Раді оштрафовано перших нардепів-прогульників

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    У Верховній Раді оштрафовано перших нардепів-прогульників

    Усім припинили відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень протягом календарного місяця

    Петра Порошенка, Олександра Корнієнка, Олександра Дубінського та ще 78 народних депутатів оштрафували. Голова парламенту Дмитро Разумков розпорядився стягнути з народних обранців штрафи за прогули. 

    Про це повідомили в ефірі телеканалу ZIK.

    Під штрафи підпали також Віктор Балога та Ярослав Дубневич з депутатської групи «За майбутнє», Максим Бужанський зі «Слуги народу», Андрій Кожем’якін з «Батьківщини» та інші.

    Відтак усім припинено відшкодування витрат на загальну суму понад 3 мільйони гривень. 

    Нагадаємо, ще в жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.

    Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень. 

    Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.

    закон штраф Дмитро Разумков парламент
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