У Верховній Раді оштрафовано перших нардепів-прогульників



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Усім припинили відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень протягом календарного місяця

Петра Порошенка, Олександра Корнієнка, Олександра Дубінського та ще 78 народних депутатів оштрафували. Голова парламенту Дмитро Разумков розпорядився стягнути з народних обранців штрафи за прогули.

Про це повідомили в ефірі телеканалу ZIK.

Під штрафи підпали також Віктор Балога та Ярослав Дубневич з депутатської групи «За майбутнє», Максим Бужанський зі «Слуги народу», Андрій Кожем’якін з «Батьківщини» та інші.

Відтак усім припинено відшкодування витрат на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, ще в жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.

Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.