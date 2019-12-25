У Верховній Раді оштрафовано перших нардепів-прогульників
Усім припинили відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень протягом календарного місяця
Петра Порошенка, Олександра Корнієнка, Олександра Дубінського та ще 78 народних депутатів оштрафували. Голова парламенту Дмитро Разумков розпорядився стягнути з народних обранців штрафи за прогули.
Про це повідомили в ефірі телеканалу ZIK.
Під штрафи підпали також Віктор Балога та Ярослав Дубневич з депутатської групи «За майбутнє», Максим Бужанський зі «Слуги народу», Андрій Кожем’якін з «Батьківщини» та інші.
Відтак усім припинено відшкодування витрат на загальну суму понад 3 мільйони гривень.
Нагадаємо, ще в жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.
Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень.
Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.