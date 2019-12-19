Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за «кнопкодавство»



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Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями

Верховна Рада України передбачила кримінальну відповідальність за «кнопкодавство». Відповідний законопроект №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» нардепи прийняли в другому читанні.

За закон проголосував 261 нардеп.

Суть закону

Зокрема, документом встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неличное голосування).

Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Відповідно до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Деталі закону

Законом визначається, що голосування здійснюється нардепом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування «за», «проти» або «утримався» у залі засідань Верховної ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань.

Так, Апарат ВР забезпечує відеофіксацію голосування депутатами під час пленарних засідань. У разі виявлення на засіданні факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого нардепа розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється.

Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного парламентаря у залі засідань ВР, а в разі його відсутності повідомляє Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні.

При цьому після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату парламенту невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення нардепом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається голові Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

«У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, акредитованим при Верховній раді, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, такий журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису», - сказано у тексті закону.

Нагадаємо, 29 жовтня нардепи ухвалили за основу законопроєкт Стефанчука про «кнопкодавство».

Як повідомлялося, 16 грудня Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав штрафи для кнопкодавів до 85 тисяч грн.