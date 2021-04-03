Комітет виборців назвав нардепів, які за місяць жодного разу не проголосували в Раді

У березні майже не голосували в Раді депутати від ОПЗЖ, які натискали кнопку тільки в 34% голосувань

Участь у всіх березневих засіданнях парламенту взяв тільки один народний обранець – «слуга народу» Максим Павлюк

П’ять нардепів від фракції ОПЗЖ, депутат від «За майбутнє», а також один позафракційний – жодного разу не проголосували у Верховній Раді за березень.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Відтак, депутати ОПЗЖ Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод (ОПЗЖ), а також Степан Івахів із «За майбутнє» і позафракційний Олесь Довгий жодного разу в березні не натиснули під час засідання Верховної Ради на кнопки «за», «проти» або «утримався».

«Також майже не голосували Антон Яценко і Вадим Столар, які натиснули кнопку для голосування тільки один раз за місяць. Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін взяли участь в 0,84% голосуваннях, Ренат Кузьмін – в 1,01%, Олександр Пузанов – 1, 52%, Юрій Бойко – 1,86%, Олександр Дубінський – 2,36%», – йдеться в повідомленні.

Участь у всіх березневих засіданнях парламенту взяв тільки один народний обранець – фракція «Слуга народу» Максим Павлюк.

«Найактивніше протягом місяця голосували депутати «Слуги народу» і «Європейської Солідарності». У середньому один депутат «Слуги народу» взяв участь у 81% голосувань Ради, ЄС – в 80% голосувань. Низький результат у депутатів «Голосу» – 76% і ВО «Батьківщина» – 74%. Зате майже не голосували в Раді депутати «Опозиційної платформи – За життя», які натискали кнопку тільки в 34% голосувань», – зазначили в Комітеті виборців України

Всього за березень відбулося 13 пленарних засідань Ради. На них було проведено 592 голосування.