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    Комітет виборців назвав нардепів, які за місяць жодного разу не проголосували в Раді

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    У березні майже не голосували в Раді депутати від ОПЗЖ, які натискали кнопку тільки в 34% голосувань - Комітет виборців назвав нардепів, які за місяць жодного разу не проголосували в Раді

    У березні майже не голосували в Раді депутати від ОПЗЖ, які натискали кнопку тільки в 34% голосувань

    Участь у всіх березневих засіданнях парламенту взяв тільки один народний обранець – «слуга народу» Максим Павлюк

    П’ять нардепів від фракції ОПЗЖ, депутат від «За майбутнє», а також один позафракційний – жодного разу не проголосували у Верховній Раді за березень.

    Про це повідомляє Комітет виборців України.

    Відтак, депутати ОПЗЖ Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод (ОПЗЖ), а також Степан Івахів із «За майбутнє» і позафракційний Олесь Довгий жодного разу в березні не натиснули під час засідання Верховної Ради на кнопки «за», «проти» або «утримався».

    «Також майже не голосували Антон Яценко і Вадим Столар, які натиснули кнопку для голосування тільки один раз за місяць. Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін взяли участь в 0,84% голосуваннях, Ренат Кузьмін – в 1,01%, Олександр Пузанов – 1, 52%, Юрій Бойко – 1,86%, Олександр Дубінський – 2,36%», – йдеться в повідомленні.

    Участь у всіх березневих засіданнях парламенту взяв тільки один народний обранець – фракція «Слуга народу» Максим Павлюк.

    «Найактивніше протягом місяця голосували депутати «Слуги народу» і «Європейської Солідарності». У середньому один депутат «Слуги народу» взяв участь у 81% голосувань Ради, ЄС – в 80% голосувань. Низький результат у депутатів «Голосу» – 76% і ВО «Батьківщина» – 74%. Зате майже не голосували в Раді депутати «Опозиційної платформи – За життя», які натискали кнопку тільки в 34% голосувань», – зазначили в Комітеті виборців України

    Всього за березень відбулося 13 пленарних засідань Ради. На них було проведено 592 голосування.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада Вадим Рабінович Сергій Льовочкін депутат Юрій Бойко Олесь Довгий Тарас Козак Олександр Дубінський Антон Яценко фракція Ренат Кузьмін Вадим Столар За майбутнє
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