Коронавірусний колапс. Разумков звернувся до всіх органів влади, бізнесу і простих людей

погодився, що «були допущені помилки» в боротьбі з C

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков погодився, що «були допущені помилки» в боротьбі з C ovid -19

Разумков наголошує, що питання боротьби з коронавірусом має бути позбавлене політичної складової

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що ефективно протидіяти пандемії в Україні можливо, лише об’єднавши зусилля центральної, місцевої влади, суспільства і медіа. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє сайт українського парламенту.

Разумков наголошує, що питання боротьби з коронавірусом має бути позбавлене політичної складової. За його словами, депутатським фракціям та групам в парламенті вдається, «відклавши політику», ухвалювати необхідні рішення за скороченою процедурою.

«Повинна бути швидка реакція Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, Міністерства фінансів. Має бути об’єднання зусиль як на рівні центру, так і регіонів. Якщо кожен буде рухатися своїм напрямком, це працювати не буде», - зазначив Разумков.

Він наголошує, що виконати всі завдання тільки на рівні центральної влади або зробити так, щоб зменшувалися показники захворюваності, лише місцевим органам влади, без підтримки центральних, – неможливо.

Разумков також розраховує на відповідальну позиція бізнесу і громадян у питанні дотримання карантинних обмежень.

«На жаль, сьогодні ми з вами спостерігаємо, що карантинні обмеження ігноруються. Часто і громадяни не дотримуються елементарних вимог, які захистили б, в першу чергу, їх та їхніх близьких», - пояснив він.

Разумков погодився, що «були допущені помилки» в боротьбі з Covid-19. Також є питання до втілення комунікаційної стратегії щодо вакцинації.

«Не треба намагатися перекласти відповідальність одне на одного. Тому що за таким «пінг-понгом» ми можемо втрачати найголовніше, що є в нашій державі, – життя людей», - резюмував спікер.