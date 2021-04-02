«Не маю таких даних»: лідер парламентської фракції відмовився назвати Путіна «вбивцею»

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко: У мене немає даних про те, що Путін – вбивця

Нардеп припустив, що Байдена, який назвав Путіна вбивцею, «просто спіймали журналісти»

Співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко відмовляється називати президента Російської Федерації Володимира Путіна «вбивцею».

Свою позицію він озвучив 1 квітня в етері ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Так, на прохання прокоментувати гучну заяву президента США Джо Байдена про те, що Путін – «вбивця», лідер ОПЗЖ припустив, що американського очільника «просто спіймали журналісти».

«Я думаю, що президента Байдена просто спіймали журналісти», – сказав Бойко. Він також обурився цією позицією.

«А як ви збираєтеся вести переговори в «нормандському форматі» з такою позицією? Ви будете домовлятися чи звинувачувати когось, обзивати? Чи не ви, припустимо, а президент країни. Ось він поїде на переговори – і що йому робити? У «нормандському форматі» сидить пані Меркель, сидить пан Макрон, сидить пан Путін – заходить пан Зеленський і каже: «Я з тобою взагалі говорити не буду»? Чи як?», – висловився співголова фракції партії ОПЗЖ.

На заперечення телеведучої про те, що Байденові також доведеться зустрітися з Путіним, однак це «не заважає йому говорити, що президент РФ – «вбивця», Бойко додав: «Я бачив цей сюжет. Я вважаю, що (...) спіймали людину».

Після цього ведуча попросила лідера ОПЗЖ прямо відповісти на запитання про те, чи є Путін «вбивцею».

«У мене немає даних про те, що він – убивця», – наголосив проросійський політик.

Зазначимо, на днях президент Литви погодився з Байденом та назвав Путіна «вбивцею». Також п’ятий президент Петро Порошенко назвав главу Кремля вбивцею.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.