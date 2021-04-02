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    Нардепи збирають підписи, щоб звільнити Степанова

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    Депутати Верховної Ради не вперша ініціюють відставку очільника МОЗ Максима Степанова - Нардепи збирають підписи, щоб звільнити Степанова
    Депутати Верховної Ради не вперша ініціюють відставку очільника МОЗ Максима Степанова
    Фото: Голос України

    Останнім часом ситуація з коронавірусом в Україні різко погіршилась – кількість хворих і помелих щодня збільшується

    У Верховній Раді збирають підписи для скликання позачергового засідання. На ньому хочуть розглянути постанову про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це у своєму Facebook написав нардеп зі «Слуги народу» Дмитро Гурін.

    «Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Окрім інших, 33 підписи належать фракції «Слуги народу» включно з підписом голови Комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким – за що окрема подяка за позицію», – зазначив він.

    Серед підписантів, окрім кількох десятків «слуг», також нардепи майже у повних складах нардепи з фракцій «Голос» та «Європейська солідарність». Також підписалася частина депутатів з фракції «За майбутнє», кілька нардепів з ОПЗЖ та двоє позафракційних.

    Нагадаємо, народна депутатка, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».

    Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні 2020 через скандальну закупівлю захисних костюмів. Потім у липні в Раді зареєстрували постанову про його звільнення через «непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість».

    У парламенті навіть збирали підписи щодо позачергового засідання для звільнення Степанова, але далі цього справа не пішла.

    Останнім часом ситуація з коронавірусом в Україні різко погіршилась – кількість хворих і помелих щодня збільшується, а у лікарнях катастрофічно не вистачає місць та медобладнання для реанімації пацієнтів. Провалена кампанія з вакцинації – вонаа почалася з великим запізненням, наприкінці лютого, а темпи щеплення вкрай низькі.

    Нещодавно очільник МОЗ також заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

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    Теги: Верховна Рада Міністерство охорони здоров'я відставка чиновник Україна Максим Степанов Дмитро Гурін
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