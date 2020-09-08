ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у нардепи на довиборах до Ради



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8 вересня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії

Всього зареєстровані три кандидати у народні депутати України

Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Всього зареєстровані три кандидати у народні депутати України.

«Розглянувши заяву політичної партії «Партія Сергія Суханова», разом з іншими документами щодо реєстрації кандидата в народні депутати України Сергія Суханова, висунутого 2 вересня 2020 року на Сімнадцятому (позачерговому) З’їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала зазначеного кандидата в народні депутати України», – йдеться у повідомленні.

В ЦВК зазначили, що Сергій Суханов народився 13 жовтня 1976 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, упродовж останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту.

Він є президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація споживачів безпеки України», адвокат, член політичної партії «Партія Сергія Суханова», проживає в місті Дніпрі Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія «Партія Сергія Суханова».

«Як повідомлялося, Комісією вже було зареєстровано двох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера та Михайла Побігая», – вказано у повідомленні.