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    Суспільство

    Свіжі рейтинги: якби вибори відбувались цієї неділі, до парламенту пройшли б сім партій

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    <p>&nbsp;Наразі українці готові привести до парламенту партію &laquo;Слуга народу&raquo;, &laquo;Опозиційну платформу &ndash; За життя&raquo;, &laquo;Європейську солідарність&raquo;, &laquo;Батьківщину&raquo;, Радикальну партію, &laquo;Голос&raquo; та пар - Свіжі рейтинги: якби вибори відбувались цієї неділі, до парламенту пройшли б сім партій

     Наразі українці готові привести до парламенту партію «Слуга народу», «Опозиційну платформу – За життя», «Європейську солідарність», «Батьківщину», Радикальну партію, «Голос» та пар

    У парламентському рейтингу лідером дотепер залишається партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 25,7% українців

    Якби вибори відбулися цієї неділі, до Верховної Ради пройшли б сім партій. Такі дані оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

    Дослідники зазначають, що у парламентському рейтингу лідером дотепер залишається партія «Слуга народу»:

    • президентську партію готові підтримати 25,7% українців, серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором,
    • за партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 16,7%,
    • за партію «Європейська солідарність» - 15,6%,
    • за партію «Батьківщина» - 9,4%,
    • за Радикальну партію віддали б голоси 6% опитаних, 
    • за партію «Голос» – 4,3%,
    • за партію «Сила і честь» –  4,0%.

    Соціологи інформують, що рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Тих, хто не визначився, – близько14%.

    Опитування проводилося 29 серпня – 3 вересня 2020 р. серед українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

    Як повідомлялося 8 вересня, 61% киян не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України.

    Наприкінці липня, 59% українців незадоволені діяльністю Зеленського.

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