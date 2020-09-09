Свіжі рейтинги: якби вибори відбувались цієї неділі, до парламенту пройшли б сім партій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі українці готові привести до парламенту партію «Слуга народу», «Опозиційну платформу – За життя», «Європейську солідарність», «Батьківщину», Радикальну партію, «Голос» та пар

У парламентському рейтингу лідером дотепер залишається партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 25,7% українців

Якби вибори відбулися цієї неділі, до Верховної Ради пройшли б сім партій. Такі дані оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

Дослідники зазначають, що у парламентському рейтингу лідером дотепер залишається партія «Слуга народу»:

президентську партію готові підтримати 25,7% українців, серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором,

за партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 16,7%,

за партію «Європейська солідарність» - 15,6%,

за партію «Батьківщина» - 9,4%,

за Радикальну партію віддали б голоси 6% опитаних,

за партію «Голос» – 4,3%,

за партію «Сила і честь» – 4,0%.

Соціологи інформують, що рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Тих, хто не визначився, – близько14%.

Опитування проводилося 29 серпня – 3 вересня 2020 р. серед українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.

Як повідомлялося 8 вересня, 61% киян не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, відомий соціолог пояснив, чому Зеленський стрімко втрачає рейтинг на сході України.

Наприкінці липня, 59% українців незадоволені діяльністю Зеленського.



