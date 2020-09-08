Аваков зробив попередження учасникам виборів



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Глава МВС Арсен Аваков записав відеозвернення

Міністр пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає учасників майбутньої виборчої місцевої кампанії суворо дотримуватися закону.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу», – зазначив він.

Міністр пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови «передвиборчих сіток», на підкуп виборців, провокації та інші порушення.

За його словами, інформація про такі намагання у правохоронців уже з’являється. У Нацполіції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення.

Також Аваков закликав кандидатів та їхні передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров’ям своїх виборців.

Зверніть увагу на те, як змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах. Оприлюднено покрокову інструкцію цього процесу.

До слова, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Удар» Віталія Кличка на виборах до Київської міської ради готові проголосувати 28,6% киян, які визначилися і мають намір прийти на вибори. Партія Кличка є лідером у рейтингу політичних сил на виборах до міськради. На другому місці партія «Європейська солідарність», яку підтримують 14% опитаних киян.

Як повідомлялося, заступник київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо «Євросолідарності» буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил.

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