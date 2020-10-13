Компанія Disney через наслідки карантину розпочала реструктуризацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Disney створює нові підрозділи для виробництва контенту під цифрові платформи

Disney тепер буде орієнтована на розвиток свого стрімінгового сервісу Disney+

Компанія Disney почала реструктуризацію бізнесу на тлі наслідків пандемії. Disney тепер буде орієнтована на розвиток свого стрімінгового сервісу Disney+ і онлайн-платформ, оскільки звичайні кінотеатри стали невигідними. Про це пишуть The Wall Street Journal і The Hollywood Reporter.



Disney створює нові підрозділи для виробництва контенту під цифрові платформи. При цьому частина буде все ж адаптована під офлайн-бізнес. Один із підрозділів дистрибуції буде визначати, де краще показувати новий фільм, серіал або шоу – в Disney+ або в кінотеатрах.



Ініціатор реорганізації, генеральний директор Disney Боб Чапек заявив, що зміни в бізнес-моделі можуть призвести до звільнення частини співробітників, але це буде не так масово, як під час спалаху коронавірусу і закриття на невизначений термін парків розваг Disneyland.

Нагадаємо, що Disney оголосили про перенесення всіх кінопрем'єр на 2021 рік.