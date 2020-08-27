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    У світі

    Зірка Disney заробила $1 млн на OnlyFans за добу

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    Белла Торн заробила $1 млн на OnlyFans за добу - Зірка Disney заробила $1 млн на OnlyFans за добу
    Белла Торн заробила $1 млн на OnlyFans за добу

    Підписка на її контент коштує 102 долари за півроку

    Колишня зірка фільмів Disney Белла Торн заробила мільйон доларів на сайті OnlyFans, де можна поширювати еротичні фотографії та відео з платною підпискою.

    Про це повідомляє Page Six.

    Уточнюється, що артистка, яка почала знімати порно, встановила рекорд на порталі, заробивши таку суму всього лише за добу.

    Представник сайту розповів, що Торн досить активно працювала над розвитком особистої сторінки і багато спілкувалася з шанувальниками.

    Про те, що знаменитість створила власний аккаунт на OnlyFans, стало відомо 21 серпня. Підписка на її контент коштує 102 долари за півроку. Крім того, фанати актриси можуть подарувати подарунки зі складеного нею списку, до якого входять собача підстилка, гамак, дозатор для алкогольних напоїв і різдвяні надувні іграшки.

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    ONLY FANS ^^^^

    Допис, поширений BELLA (@bellathorne)

    Белла Торн зіграла в таких фільмах, як «Жах Амитивилля: Пробудження», «Простушка», «Олександр і жахливий, жахливий, поганий, дуже поганий день» і «Змішані».

    фанати рекорд порно Instagram
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