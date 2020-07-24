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    Через коронавірус Disney відклав вихід трьох своїх блокбастерів

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    Фільм &laquo;Мулан&raquo;, вихід якого очікувався наприкінці серпня, повністю виключили з графіків - Через коронавірус Disney відклав вихід трьох своїх блокбастерів
    Фільм «Мулан», вихід якого очікувався наприкінці серпня, повністю виключили з графіків

    Прем'єри стрічок перенесли на 2022-23 роки

    Кінокомпанія Disney відклала випуски трьох свої фільмів. Мова йде про «Аватар», «Зоряні війни» та «Мулан». Це сталося через пандемію коронавірусу у світі й зокрема у США.

    Про це повідомляє ВВС.

    «(Кінокомпанія - ред.) Волт Дісней затримала і відклала випуск своїх трьох основних фільмів», - йдеться у повідомленні.

    Сиквел «Аватара» тепер дебютує у кінотеатрах у грудні 2022 року, а наступний фільм зі всесвіту «Зоряних воєн» - у грудні 2023 року.

    Довгоочікуваний ремейк історії про Мулан, вихід якого очікувався наприкінці серпня, повністю виключили з графіків.

    До змін у графіку показів призвело зростання числа випадків зараження коронавірусом у США і по всьому світу.

    Між іншим, США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    США кіно діти мультфільм фільм коронавірус
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