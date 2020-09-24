Disney оголосили про перенесення всіх кінопрем'єр на 2021 рік



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Прем'єри заплановані на 2021 рік

Компанія оголосила про перенесення прем'єр у зв'язку з пандемією коронавірусу

В The Walt Disney Company оголосили про перенесення всіх запланованих прем'єр на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Йдеться про перенесення шести фільмів, повідомляє Marvel

Фільм «Чорна вдова» планували показати 5 листопада, але перенесли прем’єру на 7 травня 2021 року.

Прем’єра фільму «Вічні» перенесена з 12 лютого на 5 листопада 2021 року.

«Шан-Чі: Легенда десяти кілець» перенесли з 7 травня 2021 на 9 липня.

Також перенесли прем’єри фільмів, які не належать до всесвіту Marvel.

Так, картину «Смерть на Нілі» перенесли з 22 жовтня 2021 року на 17 грудня.

Фільм «Вестсайдська історія» перенесено з 17 грудня 2020 року на 10 грудня 2021 року.

Прем’єру фільму «Глибока вода» з Беном Аффлеком та Анною де Армас з 13 листопада 2020 року перенесли на 13 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що «Оскар» змінить вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію.