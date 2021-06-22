Компанія Коломойського «забула» туристів у «Борисполі» та потрапила у скандал

Літак МАУ полетів до Туреччини без частини пасажирів

Компанія «Міжнародні Авіалінії України», яка належить олігарху Ігорю Коломойському, покинула в аеропорту «Бориспіль» десятки пасажирів, які мали летіти до Туреччини. Про це написала в Instagram журналістка і тревел-блогерка Яна Метьолкіна

За словами Яни, вона прибула в аеропорт майже за дві години до вильоту, які їй довелося простояти у величезній черзі до стійки реєстрації. При цьому пасажирів запевнили, що рейс затримується, і літак без них не підніметься в небо.

«За 15 хвилин до вильоту я і ще під 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується і без нас не полетять. Деяким людям в черзі на пошту прийшло повідомлення про затримку рейсу, тому я навіть не хвилювалася», – написала журналістка.

О 17:30 (початковий час вильоту літака) її «зачекінили», вона вирушила на посадку.

«Я швидко пройшла паспортний контроль і о 17:45 підійшла до гейту. Гейт закритий. Немає ні душі. Літак полетів без мене і десятків людей», – написала журналістка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Метёлкина (@metyolkina)

У спробах розібратися Метьолкіна і журналіст ВВС, який опинився в такій самій ситуації, звернулися до працівників аеропорту, один з яких сказав, що за пасажирами приїде автобус. Але так не сталося.

«І тут стали приїжджати люди в бронежилетах, у військовій формі, ще і ще. Ми знову і знову розповідали їм, що один з цих літаків – можливо наш. Ми просили зв'язатися з МАУ і допомогти нам. У якийсь момент мені здалося, що я збожеволіла. Добре, що зі мною був журналіст BBC, який виявився в цій же ситуації. Його присутність підтверджував факт, що я не збожеволіла, і це реально відбувається», – розповідає дівчина.

Врешті замість польоту до Туреччини їй довелося давати свідчення, як «злісному порушнику» за статтею 202 (Порушення пункту пропуску) і платити штраф.

На опублікованому відео видно, що зі схожою проблемою зіткнулися пасажири рейсів МАУ, які вилітали пізніше.

Вони також прибули до аеропорту заздалегідь, але через черги реєстрацію закрили раніше, ніж вони встигли підійти до стійки.

Наприклад, одна пасажирка повідомила, що простояла в черзі 1,5 години. Інший пасажир намагався домогтися справедливості від агента реєстрації, заявивши, що перебував в аеропорту три години, нікуди не йшов, і це можна перевірити за відеокамерами.

У коментарі avianews.com Метьолкіна уточнила, що не змогла знайти представника МАУ, і не отримала жодної допомоги від авіакомпанії. Пізніше з блогеркою зв'язався представник PR-служби МАУ, який заявив, що ведеться службове розслідування, і надав новий квиток.

У МАУ виданню повідомили, що усім пасажирам, які не змогли вилетіти до Туреччини повернуть вартість квитка, або запропонують поміняти дату чи маршрут на будь-які інші.

До слова, МАУ призупиняє рейси до Польщі.