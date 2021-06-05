Через заборону польотів над Білоруссю, МАУ призупиняє рейси до Польщі

Примусова посадка літака Ryanair спричинила перерозподіл пасажиропотоків

Заплановане раніше на 18 червня відновлення польотів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» до Польщі відміняється. Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Як повідомили в МАУ, припинення рейсів до Польщі пов'язане з ситуацією, яка виникла у зв'язку з необхідністю обльоту території Білорусі і подальшим перерозподілом пасажиропотоків, що фіксуються авіакомпанією на даному напрямку.

«МАУ уважно аналізує ринок як прямих (point to point) пасажирів, що прямують до/з Польщі, так і трансферних пасажирів, що прямують з пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені», – йдеться в повідомленні.

Для пасажирів з квитками на скасовані рейси можливі наступні дії:

зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом обмін квитка на промокод з додатковим 25% бонусом на вебсайті МАУ;

повернення коштів.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та набуло чинності в суботу, 6 червня.