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    Літак, який прилетів з Москви, звалився носом в аеропорту Лондона (відео)

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    В аеропорту Лондона літак British Airways вдарився носом через технічну несправність - Літак, який прилетів з Москви, звалився носом в аеропорту Лондона (відео)
    В аеропорту Лондона літак British Airways вдарився носом через технічну несправність
    Фото: @MZulqarnainBut1

    Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі

    У лондонському аеропорту Хітроу через надлом передньої стійки шасі «на ніс» впав літак Boeing 787 Dreamliner, який раніше прилетів в столицю Великої Британії з Москви.

    Інцидент стався в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.

    Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж до Франкфурта (Німеччина).

    Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тож після завантаження опора не витримала, а літак вдарився носом.

    На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.

    Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.

    Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.

    Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського на вантажний.

    У British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанії знадобиться певний час, аби його відремонтувати.

    Теги: Німеччина літак Boeing
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    Літак, який прилетів з Москви, звалився носом в аеропорту Лондона (відео)