Літак, який прилетів з Москви, звалився носом в аеропорту Лондона (відео)

В аеропорту Лондона літак British Airways вдарився носом через технічну несправність

Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі

У лондонському аеропорту Хітроу через надлом передньої стійки шасі «на ніс» впав літак Boeing 787 Dreamliner, який раніше прилетів в столицю Великої Британії з Москви.

Інцидент стався в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.

Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж до Франкфурта (Німеччина).

Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тож після завантаження опора не витримала, а літак вдарився носом.

На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.

Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.

Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.

Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського на вантажний.

У British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанії знадобиться певний час, аби його відремонтувати.