Літак, який прилетів з Москви, звалився носом в аеропорту Лондона (відео)
Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі
У лондонському аеропорту Хітроу через надлом передньої стійки шасі «на ніс» впав літак Boeing 787 Dreamliner, який раніше прилетів в столицю Великої Британії з Москви.
Інцидент стався в найбільшому аеропорту Лондона – Хітроу.
Літак був на стоянці та мав перевозити вантаж до Франкфурта (Німеччина).
Передня стійка шасі під кабіною пілота прогиналася, тож після завантаження опора не витримала, а літак вдарився носом.
На місці події було кілька працівників аеропорту. Дехто отримав травми.
Попередня причина інциденту – інженер не зміг заблокувати носове шасі.
Video of British Airways Boeing 787-8 G-ZBJB nose gear collapse..#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ItW9eDZptU— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021
Фото та відео з місця події швидко поширили в Мережі.
Літак 787-8 Dreamliner переобладнали з пасажирського на вантажний.
У British Airways повідомили, що цей інцидент не вплинув на розклад руху інших літаків. Нижня частина літака серйозно пошкоджена, тож компанії знадобиться певний час, аби його відремонтувати.