У Чехії розбився спортивний літак, загинула одна людина

Причини аварії спортивного літака поки не встановлені

Спортивний літак розбився в неділю недалеко від міста Пісек на півдні Чехії. На його борту перебували двоє людей, один з яких загинув. Про це повідомила журналістам представник об'єднаної служби рятувальників і пожежників республіки Зузана Файтова.

«У села Йсцковіце в районі міста Пісек розбився спортивний літак. Загинув один з двох людей, які перебували на його борту. Інший – тяжкопоранений – доставлений до лікарні», – зазначила вона.

Причини аварії спортивного літака поки не встановлені.

Створено комісію експертів, яка розслідує обставини трагедії.

Нагадаємо, пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

Джерело: ТАСС