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    У Чехії розбився спортивний літак, загинула одна людина

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    У Чехії розбився спортивний літак - У Чехії розбився спортивний літак, загинула одна людина
    У Чехії розбився спортивний літак

    Причини аварії спортивного літака поки не встановлені

    Спортивний літак розбився в неділю недалеко від міста Пісек на півдні Чехії. На його борту перебували двоє людей, один з яких загинув. Про це повідомила журналістам представник об'єднаної служби рятувальників і пожежників республіки Зузана Файтова.

    «У села Йсцковіце в районі міста Пісек розбився спортивний літак. Загинув один з двох людей, які перебували на його борту. Інший – тяжкопоранений – доставлений до лікарні», – зазначила вона.

    Причини аварії спортивного літака поки не встановлені.

    Створено комісію експертів, яка розслідує обставини трагедії.

    Нагадаємо, пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

    Джерело: ТАСС

    Теги: літак
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    У Чехії розбився спортивний літак, загинула одна людина