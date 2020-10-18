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    У світі

    На недільній акції протесту у Мінську почалися затримання

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    <p>Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться &laquo;Партизанський марш&raquo;</p> - На недільній акції протесту у Мінську почалися затримання

    Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»

    Фото TUT.BY

    Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»

    У Мінську силовики затримали кілька людей, що збиралися на недільну акцію протесту в районі метро «Партизанська». Про це повідомляє видання «Наша ніва».

    «Перші затримання у метро Партизанська. Ймовірно затримали співробітники ГУБОПіКа, характерної зовнішності, які кинулися через дорогу за молодими людьми», – сказано в повідомленні порталу.

    Про затримання інформує також портал TUT.BY. Зокрема, за даними журналістів, почалися затримання на Аранській. Крім того, повідомляється про затримання на майданчику перед кінотеатром «Білорусь» в Бресті, де також проходить акція.

    За оцінками журналістів, на акції в Мінську зібралося близько 10 тисяч осіб.

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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