На недільній акції протесту у Мінську почалися затримання
Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»
Сьогодні, 18 жовтня у Мінську відбудеться «Партизанський марш»
У Мінську силовики затримали кілька людей, що збиралися на недільну акцію протесту в районі метро «Партизанська». Про це повідомляє видання «Наша ніва».
«Перші затримання у метро Партизанська. Ймовірно затримали співробітники ГУБОПіКа, характерної зовнішності, які кинулися через дорогу за молодими людьми», – сказано в повідомленні порталу.
Про затримання інформує також портал TUT.BY. Зокрема, за даними журналістів, почалися затримання на Аранській. Крім того, повідомляється про затримання на майданчику перед кінотеатром «Білорусь» в Бресті, де також проходить акція.
За оцінками журналістів, на акції в Мінську зібралося близько 10 тисяч осіб.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.