SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink



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SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink

На орбіті вже понад 800 інтернет-супутників Starlink

Американська аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту Землі чергову партію міні-супутників з проекту Starlink – вони мають роздавати інтернет по всій планеті.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Орбітальну групу супутників поповнили ще 60 апаратів, тепер їх загалом – 833. Вивела супутники у космос ракета-носій Falcon 9, її перша ступінь вдало приземлилась на плавучу платформу в Атлантичному океані, щоби в майбутньому її знову могли використати.

SpaceX зазначила, що проект Starlink поки залишається на початковій стадії, його команда продовжує тестувати систему і збирає дані про роботу супутників.

Цей запуск став 14-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня. Під час 12-ої місії у компанії розповіли про результати тестування супутникового інтернету. Там кажуть, що супутники показали наднизьку затримку і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.