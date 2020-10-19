Майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу»



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Переважна більшість була затримана в Мінську

Затримання відбувались по всій країні

В ході «Партизанського маршу» в Білорусі затримали щонайменше 230 людей. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Переважна більшість була затримана в Мінську, проте є також затримані у Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Дзержинську та інших містах.

Раніше повідомлялось про 194 затриманих в результаті протестів у Білорусі. Серед них був журналіст телеканалу «Белсат».

Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



