Майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу»
Затримання відбувались по всій країні
В ході «Партизанського маршу» в Білорусі затримали щонайменше 230 людей. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
Переважна більшість була затримана в Мінську, проте є також затримані у Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Дзержинську та інших містах.
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.