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    Майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу»

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    Переважна більшість була затримана в Мінську - Майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу»
    Переважна більшість була затримана в Мінську

    Затримання відбувались по всій країні

    В ході «Партизанського маршу» в Білорусі затримали щонайменше 230 людей. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

    Переважна більшість була затримана в Мінську, проте є також затримані у Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Дзержинську та інших містах.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь протест журналіст
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