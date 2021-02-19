Конфлікт навколо Дністровської ГАЕС. Міндовкілля назвало «політичною грою» створення чергової комісії молдовським парламентом

Через роботу Дністровської ГАЕС постійно виникають суперечки між Україною та Молдовою

Молдова створила спеціальну комісію, де розглядатиме будівництво Новодністровської ГАЕС, яка розташована на території України. Проте Україна не отримувала жодних запрошень до участі в консультаціях через політичну гру Молдови. Про це для «Главкому» розповів заступник міністра довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв.

«Ніяких запитів щодо спільних консультацій (цього разу – ред.) не було. Це суто політична історія. Ми розуміємо, що президент Республіки Молдова обраний від однієї політичної сили, у парламенті представлені інші. Фактично, це внутрішньополітична гра», – сказав Хорєв.

Він додав, що питання роботи Дністровської ГАЕС, через що періодично виникають суперечки, у Молдові політизоване. Водночас Україна дотримується норм міжнародного права з управління транскордонними природними ресурсами.

«Звичайно, консультації з Республікою Молдова проводяться, як вимагає міжнародне законодавство й конвенція ESPO. У нас підписаний із Республікою Молдова договір щодо сталого використання Дністра як транскордонної річки. Єдина проблема в тому, що це питання в Молдові дуже заполітизоване», – сказав Хорєв.

Він підкреслив, що на експертному рівні протиріч не виникає, однак проблема часто виноситься на політичний рівень. Також Хорєв додав, що побоювання щодо обміління річок – безпідставні. «Торік, наприклад, майже не було опадів. Тому, дійсно, періодично такі проблеми з’являються», – пояснив Хорєв.

Дністровська гідроакумулююча електростанція була закладена ще у 80-х роках минулого століття. Проєкт був призупинений і до нього повернулися лише у 2000-х. До комплексу входять ГАЕС, ГЕС та ГЕС-2. Сьогодні воду качають три гідроагрегати, а будівництво четвертого – відкладено. Втім, на Банковій, обіцяють його добудувати, адже для української енергосистеми він вкрай важливий.