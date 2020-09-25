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    Конфлікт навколо Олімпійського коледжу: Кличко оприлюднив свою позицію

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    <span>Олімпійський коледж імені Івана Піддубного - єдиний заклад, де для представників багатьох видів спорту створені умови для тренувань, навчання і проживання</span> - Конфлікт навколо Олімпійського коледжу: Кличко оприлюднив свою позицію
    Олімпійський коледж імені Івана Піддубного - єдиний заклад, де для представників багатьох видів спорту створені умови для тренувань, навчання і проживання

    Олімпійський коледж повинен і залишиться школою для підготовки спортсменів

    Олімпійський коледж імені Івана Піддубного повинен працювати виключно за профілем як спортивна школа. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    Мер зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися вчора на території коледжу, вже займаються правоохоронці. 

    «Я ж хочу наголосити, що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа. І я як мер столиці і людина спорту зі свого боку докладу до цього всіх зусиль», - сказав Кличко.

    «А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно у правовому полі», - наголосив мер Києва.

    Нагадаємо, Кабмін вирішив переформатувати найбільший спортивний навчальний заклад України і віддати його в підпорядкування іншому спортивному вишу – Національного університету фізичного виховання і спорту.

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    Віталій Кличко Київ спорт Міністерство освіти і науки навчання
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