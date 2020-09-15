Мінфін представив проєкт бюджету українського спорту на 2021 рік



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Міністр спорту Вадим Гутцайт і нардеп та майбутній олімпієць Жан Беленюк Світлина - ISSUU

В олімпійський рік спортсменів обіцяють потішити

Міністерство фінансів України презентувало проєкт державного бюджету України на 2021 рік. Серед переліку пріоритетів бджету-2021 вказано «розвиток культури та підтримку спорту високих досягнень». Як йдеться в презентації драфту на 2021, олімпійський рік, видатки на спорт становлять загалом 7,4 мільярда гривень.

Розподіл коштів наступний:

2,8 млрд грн – підготовка і участь українських спортсменів в літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх 2021 року; підготовка до Ігор 2022 року (зимова Олімпіада в Пекіні);

2,7 млрд грн – проведення в Україні державних та міжнародних спортивних заходів, підготовка та участь спортсменів у міжнародних змаганнях;

0,8 млрд грн – створення спортивної інфраструктури (проєкт «Україначемпіон»).

У презентації зазначається, що порівняно з планом 2020 року на спортивну галузь буде виділено в 2,7 разу більше коштів. Як відомо, у початковому варіанті бюджету на 2020-й на спорт було розраховано 4,7 мільярда, а після секвестру фінансування у зв'язку з пандемією – 2,14. Пізніше, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зазначив, що після карантину до видатків на спорт держава повернула 475,8 млн гривень.