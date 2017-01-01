Конфлікт у Кропивницькому: переселенка з Донбасу заявляє, що директор готелю зламав їй руку

Директор готелю «Турист» запевняє: ніякого перелому у жінки, яка не сплачувала за проживання і вимагала від нього спілкуватися російською мовою, немає

Олександр Гуйван, в.о. голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист», до якого входить місцевий готель «Турист», зламав руку переселенці з Донбасу Вірі Чоботар. Про це в розмові з «Главкомом» розповіла сама пані Чоботар. За її словами, інцидент стався 22 листопада у коридорі міської ради Кропивницького. Причиною



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Міська рада Кропивницького

Директор готелю «Турист» запевняє: ніякого перелому у жінки, яка не сплачувала за проживання і вимагала від нього спілкуватися російською мовою, немає

Олександр Гуйван, в.о. голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист», до якого входить місцевий готель «Турист», зламав руку переселенці з Донбасу Вірі Чоботар. Про це в розмові з «Главкомом» розповіла сама пані Чоботар.

За її словами, інцидент стався 22 листопада у коридорі міської ради Кропивницького. Причиною конфлікту Віра Чоботар називає намагання пана Гуйвана виселити її разом із прийомною дитиною з готелю через нібито постійну заборгованість за проживання. За словами переселенки, договір з готелем «Турист» на проживання є чинним до кінця травня наступного року, за комунальні послуги вона сплачує вправно, тому підстав для виселення жодних немає.

Віра Чоботар каже, що директор готелю вдається до шантажу, вимикаючи електроенергію у «Туристі», якою вона з дитиною користуються для обігріву, а це більше 20 сімей. «Він заявляє що я боржниця. До цього інциденту Гуйван мені так і казав: іди скаржся до кого хочеш, я нічого не боюся», - розповідає Чоботар. За її словами, директор готелю також її ображав, закидаючи те, що до міста «панаєхалі донєцкіє», мовляв, від подібних дій страждає не тільки вона, а й інші переселенці з Донбасу.

Не домігшись мирного розв’язання конфлікту, вона прийшла на прийом до міського голови Андрія Райковича. Але в коридорі міськради Олександр Гуйван нібито застосував до переселенки силу, вивернувши руку. «Він застосував прийом, я трохи на цьому знаюся. Добре, що я згрупувалася і він мене не кинув, а тільки руку заломив і зламав», - згадує інцидент жінка. За її словами, медики констатували у неї перелом. Каже, що звернулася із заявою до поліції.

Довідка з рентген-кабінету приватної клініки «Ацинус»

Довідка з лікарні, яку надала пані Чоботар/ «Закритий перелом шилоподібного відростку правої ліктьової кістки…»

Сам Олександр Гуйван свою провину заперечує. У коментарі «Главкому» він заявив, що ніякого перелому у жінки немає. «Всі бачили як вона сама на мене кинулася. Який перелом? Я просто відставив її руку і все», - розповідає він. Каже, що переселенка вимагає спілкуватися з нею російською мовою і між тим погрожує, що «донецькі», яких чимало переїхало до Кропивницького, можуть йому відплатити. За словами Гуйвана, готель «Турист» - не перше місце проживання переселенки Чоботар, з усіх попередніх помешкань, зокрема гуртожитку КНТУ жінку вигнали через несплату. А погодився він поселити її до «Туристу» на прохання міської влади, а також тому, що раніше нічого не знав про те, що переселенка не сплачує. «Кімната у нас коштує 1800 грн за місяць, але вона сплачує 1200 грн за місяць, зі знижкою у 30%», - розповідає Гуйван.

Готель «Турист» Фото: Кіровоградщина туристична

У вересні 2014-го року у Кропивницькому місцева влада допомогла з розселенням кільком сотням переселенцям з Донбасу. За словами начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка, до шкіл міста було влаштовано 268 дітей віком від 7 до 16 років, 82 особи проживають у гуртожитку Кіровоградського національного технічного університету, а 20 сімей – в готелі «Турист», адміністрація котрого зголосилась надавати житло переселенцям за пільговою ціною – 33 грн. за добу. Згодом ціна на проживання зросла і становить, за словами Олександра Гуйвана, 1200 грн на місяць. На початку збройного конфлікту на території України у місті було зареєстровано 1492 переселенці зі Сходу України та АР Крим (677 сімей). По необхідну допомогу до міської ради звернулися та отримали її 396 сімей, що складає 1009 осіб.