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    Конфлікт у Кропивницькому: переселенка з Донбасу заявляє, що директор готелю зламав їй руку

    Директор готелю «Турист» запевняє: ніякого перелому у жінки, яка не сплачувала за проживання і вимагала від нього спілкуватися російською мовою, немає
    Олександр Гуйван, в.о. голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист», до якого входить місцевий готель «Турист», зламав руку переселенці з Донбасу Вірі Чоботар. Про це в розмові з «Главкомом» розповіла сама пані Чоботар. За її словами, інцидент стався 22 листопада у коридорі міської ради Кропивницького. Причиною
    • Сьогодні, 20:40
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    Міська рада Кропивницького
    Міська рада Кропивницького

    Директор готелю «Турист» запевняє: ніякого перелому у жінки, яка не сплачувала за проживання і вимагала від нього спілкуватися російською мовою, немає

    Олександр Гуйван, в.о. голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист», до якого входить місцевий готель «Турист», зламав руку переселенці з Донбасу Вірі Чоботар. Про це в розмові з «Главкомом» розповіла сама пані Чоботар.

    За її словами, інцидент стався 22 листопада у коридорі міської ради Кропивницького. Причиною конфлікту Віра Чоботар називає намагання пана Гуйвана виселити її разом із прийомною дитиною з готелю через нібито постійну заборгованість за проживання. За словами переселенки, договір з готелем «Турист» на проживання є чинним до кінця травня наступного року, за комунальні послуги вона сплачує вправно, тому підстав для виселення жодних немає.

    Віра Чоботар каже, що директор готелю вдається до шантажу, вимикаючи електроенергію у «Туристі», якою вона з дитиною користуються для обігріву, а це більше 20 сімей. «Він заявляє що я боржниця. До цього інциденту Гуйван мені так і казав: іди скаржся до кого хочеш, я нічого не боюся», - розповідає Чоботар. За її словами, директор готелю також її ображав, закидаючи те, що до міста «панаєхалі донєцкіє», мовляв, від подібних дій страждає не тільки вона, а й інші переселенці з Донбасу.

    Не домігшись мирного розв’язання конфлікту, вона прийшла на прийом до міського голови Андрія Райковича. Але в коридорі міськради Олександр Гуйван нібито застосував до переселенки силу, вивернувши руку. «Він застосував прийом, я трохи на цьому знаюся. Добре, що я згрупувалася і він мене не кинув, а тільки руку заломив і зламав», - згадує інцидент жінка. За її словами, медики констатували у неї перелом. Каже, що звернулася із заявою до поліції.

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    Довідка з рентген-кабінету приватної клініки «Ацинус»

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    Довідка з лікарні, яку надала пані Чоботар/ «Закритий перелом шилоподібного відростку правої ліктьової кістки…»

    Сам Олександр Гуйван свою провину заперечує. У коментарі «Главкому» він заявив, що ніякого перелому у жінки немає. «Всі бачили як вона сама на мене кинулася. Який перелом? Я просто відставив її руку і все», - розповідає він. Каже, що переселенка вимагає спілкуватися з нею російською мовою і між тим погрожує, що «донецькі», яких чимало переїхало до Кропивницького, можуть йому відплатити. За словами Гуйвана, готель «Турист» - не перше місце проживання переселенки Чоботар, з усіх попередніх помешкань, зокрема гуртожитку КНТУ жінку вигнали через несплату. А погодився він поселити її до «Туристу» на прохання міської влади, а також тому, що раніше нічого не знав про те, що переселенка не сплачує. «Кімната у нас коштує 1800 грн за місяць, але вона сплачує 1200 грн за місяць, зі знижкою у 30%», - розповідає Гуйван.

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    Готель «Турист» Фото: Кіровоградщина туристична

    У вересні 2014-го року у Кропивницькому місцева влада допомогла з розселенням кільком сотням переселенцям з Донбасу. За словами начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка, до шкіл міста було влаштовано 268 дітей віком від 7 до 16 років, 82 особи проживають у гуртожитку Кіровоградського національного технічного університету, а 20 сімей – в готелі «Турист», адміністрація котрого зголосилась надавати житло переселенцям за пільговою ціною – 33 грн. за добу. Згодом ціна на проживання зросла і становить, за словами Олександра Гуйвана, 1200 грн на місяць. На початку збройного конфлікту на території України у місті було зареєстровано 1492 переселенці зі Сходу України та АР Крим (677 сімей). По необхідну допомогу до міської ради звернулися та отримали її 396 сімей, що складає 1009 осіб.

    переселенці Кропивницький Кіровоградщина
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