Конфуз тижня. Один з найбільших ринків країни скасував тендер на закупівлю туалетного паперу: стала відома причина

Довжина рулону туалетного паперу виявилася меншою, ніж зазначали виробники

У Чернівцях один з найбільших в країні «Калинівський ринок» скасував тендер на закупівлю туалетного паперу після того, як його співробітники переміряли 60-метровий рулон. Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пише molbuk.ua.

Зазначається, що довжина рулону виявилася всього 49,5 м.

«На словах – 60-метровий рулон туалетного паперу. А на ділі навіть до 50 метрів не дотягує», – зазначили у пресслужбі ринку.



Як повідомляється, комунальне підприємство «Калинівський ринок» проводило закупівлю туалетного паперу та серветок, і щоб переконатися у відповідності товару всім вимогам, замовник попросив у постачальників надати зразок продукції.



Згодом, тендерий комітет видав прротокол про відхилення пропозиції учасника.



«Папір туалетний сірий, довжина паперової стрічки відповідно до технічного завдання та пропозиції Учасника = 60 м, фактична довжина стрічки – 49,5 м, що не відповідає технічному завданню», ‒ йдеться у протоколі.



У Prozorro зауважили, що насправді ж вимога надавати зразки продукції – дискримінаційна.



«Та й у законі немає підстав для відхилення учасника, який надав неякісний зразок товару. Тож комунальне підприємство «Калинівський ринок» скористалося тим, що воно не є замовником у розумінні закону. Але закупівлю це не врятувало – вчора була відхилена пропозиція останнього учасника аукціону», – наголосили в пресслужбі.