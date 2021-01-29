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    Конфуз тижня. Один з найбільших ринків країни скасував тендер на закупівлю туалетного паперу: стала відома причина

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    На словах &ndash; 60-метровий рулон туалетного паперу, а на ділі навіть до 50 метрів не дотягує, - заявили у пресслужбі ринку - Конфуз тижня. Один з найбільших ринків країни скасував тендер на закупівлю туалетного паперу: стала відома причина
    На словах – 60-метровий рулон туалетного паперу, а на ділі навіть до 50 метрів не дотягує, - заявили у пресслужбі ринку
    Фото з відкритих джерел

    Довжина рулону туалетного паперу виявилася меншою, ніж зазначали виробники

    У Чернівцях один з найбільших в країні «Калинівський ринок» скасував тендер на закупівлю туалетного паперу після того, як його співробітники переміряли 60-метровий рулон. Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пише molbuk.ua.

    Зазначається, що довжина рулону виявилася всього 49,5 м.

    «На словах – 60-метровий рулон туалетного паперу. А на ділі навіть до 50 метрів не дотягує», – зазначили у пресслужбі ринку.

    Як повідомляється, комунальне підприємство «Калинівський ринок» проводило закупівлю туалетного паперу та серветок, і щоб переконатися у відповідності товару всім вимогам, замовник попросив у постачальників надати зразок продукції.

    Згодом, тендерий комітет видав прротокол про відхилення пропозиції учасника.

    «Папір туалетний сірий, довжина паперової стрічки відповідно до технічного завдання та пропозиції Учасника = 60 м, фактична довжина стрічки – 49,5 м, що не відповідає технічному завданню», ‒ йдеться у протоколі.

    У Prozorro зауважили, що насправді ж вимога надавати зразки продукції – дискримінаційна.

    «Та й у законі немає підстав для відхилення учасника, який надав неякісний зразок товару. Тож комунальне підприємство «Калинівський ринок» скористалося тим, що воно не є замовником у розумінні закону. Але закупівлю це не врятувало – вчора була відхилена пропозиція останнього учасника аукціону», – наголосили в пресслужбі.

    Теги: ринок тендер Чернівці ProZorro аукціон
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