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    На Одещині поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти мопед

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    Поліцейські нагадують власникам мотоциклів, мопедів та велосипедів не залишати їх на вулицях без нагляду - На Одещині поліція затримала чоловіка, який намагався вкрасти мопед
    Поліцейські нагадують власникам мотоциклів, мопедів та велосипедів не залишати їх на вулицях без нагляду
    Фото з відкритих джерел

    Зловмиснику загрожує до п'яти років в'язниці

    В Одеській області поліція затримала чоловіка, що хотів вкрасти мопед місцевого одесита. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

    Так, прогулюючись вулицею у Малиновському районі, правопорушник звернув увагу на двоколісник, який власник залишив на пів години без нагляду, з ключами у «бардачку». Завівши викрадений транспорт, чоловік поїхав на стихійний ринок, де продав за шість тисяч гривень.

    58-річний потерпілий звернувся у поліцію, зазначивши, що невідомий своїми діями завдав йому матеріальної шкоди на 11 тисяч гривень. Зібравши оперативну інформацію, поліцейські того ж дня встановили зловмисника.

    «На теперішній час фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, – розповів начальник відділу кримінальної поліції відділу поліції №1 ОРУП № 1 Олександр Давиденко. – За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років».

    Поліцейські нагадують власникам мотоциклів, мопедів та велосипедів не залишати їх на вулицях без нагляду та у разі потреби користуватися стоянками з охороною.

    Нагадаємо, що на Сумщині зловмисники вкрали з трубопроводу нафти на 20 млн гривень.

    Теги: ринок Одещина поліція транспорт чоловік
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