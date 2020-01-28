Конституційний суд не розглядатиме законів про статус Донбасу й амністію бойовиків



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Велика палата Конституційного Суду відмовила в розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання

Конституційний суд України (КСУ) відмовив у відкритті провадження за поданням депутатів щодо відповідності Конституції закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Про це повідомляється на сайті суду.

Велика палата Конституційного Суду відмовила в розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної Ради VIII скликання, який ініціювала ще «Самопоміч».

Депутати просили визнати неконституційними закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» і «Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей у вересні 2014 року (необхідність такого законодавства зафіксована в Мінських угодах про врегулювання конфлікту на Донбасі). Парламент уже кілька разів продовжував його дію, востаннє – до 31 грудня 2019 року.

У ст. 10 цього закону зазначено, що всі його основні положення почнуть діяти тільки після проведення на Донбасі місцевих виборів за українським законодавством із дотриманням міжнародних стандартів. Інші статті закону не діють, зокрема про амністію та недопущення кримінального переслідування учасників подій на Донбасі; про право на мовне самовизначення жителів Донбасу і можливість використання російської мови в органах державної влади та місцевого самоврядування.

12 грудня Верховна Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року.

Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.