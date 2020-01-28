Очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата



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Кім Торра не зможе голосувати на засіданнях парламенту, але залишиться главою уряду Каталонії

ЦВК Іспанії позбавила Торру мандата через порушення виборчого законодавства країни та використання сепаратистської символіки

Президія каталонського парламенту позбавила депутатського мандата главу уряду автономії Кіма Торру, виконавши рішення Центрвиборчкому Іспанії. Це рішення спричинило сутички між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє Reuters.

ЦВК Іспанії позбавила Торру мандата через порушення виборчого законодавства країни та використання сепаратистської символіки. Раніше суд позбавив його можливості обіймати держпосади упродовж 18 місяців.

Рішення Центрвиборчкому щодо Торри підтвердив Верховний суд Іспанії, після чого його виконала президія каталонського парламенту. Спікер парламенту Роджер Торрент пояснив, що президія має виконати рішення суду, аби гарантувати, що в майбутньому не буде ризиків визнання недійсними результатів голосування.

Водночас він додав, що президія буде шукати інші способи, як скасувати це рішення.

Тепер Кім Торра не зможе голосувати на засіданнях парламенту, але залишиться главою уряду Каталонії — за законом цю посаду може обіймати лише член парламенту автономії, однак ніде не сказано, що голова уряду повинен бути депутатом упродовж всієї каденції парламенту.

Як зазначає видання, через це рішення прихильники незалежності Каталонії побилися з поліцією біля будівлі парламенту.