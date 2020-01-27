«Європейська солідарність» закликає інші фракції підтримати вимоги родин Героїв Небесної сотні документ



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Родини загиблих Героїв вимагають розібратися із призначенням в ДБР Венедиктової та Бабікова

Фракція «Європейська солідарність», як і інші фракції та керівництво Верховної Ради України, сьогодні отримала публічне звернення родин Героїв Небесної сотні.

Про це йдеться на сайті політсили. З цього приводу у партії зробили заяву, текст якої далі наводить «Главком»:

«Ми висловлюємо повну підтримку позиції ГО «Родина Героїв Небесної сотні», поранених та активістів Революції гідності, висловленій у цьому зверненні, щодо непрозорої ситуації навколо розслідування «справ Майдану», незаконності останніх кадрових призначень у Державному бюро розслідувань.

«Європейська солідарність» закликає всі парламентські фракції зайняти солідарну позицію щодо вимог родин Героїв Небесної сотні по кадровим призначенням в ДБР та розслідуванням справ Майдану. Також ми висловлюємо обурення діями керівництва ДБР, які 25 січня перешкоджали депутатській діяльності парламентарів, які хотіли зустрітися з в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою і передати заяву родин Небесної сотні.

Сьогодні ми бачимо великі ризики руйнації парламентаризму, дискредитації народних депутатів і самого статусу депутата, й закликаємо всі фракції протистояти цим діям. Пані Венедиктова та її підлеглі грубо порушили норми закону «Про статус народного депутата України» та рішення Конституційного Суду України, створивши небезпечний прецедент. Й це потребує реакції всього парламенту.

Також висловлюємо своє обурення діями голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який фактично самоусунувся в цій ситуації, так і не зустрівся з родинами Небесної сотні та не доклав жодних зусиль, аби вчорашня коліжанка по парламенту шанувала закон і статус народного депутата. Вважаємо, що сьогодні потрібно посилювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а не послаблювати його.

«Європейська солідарність» закликає колег з інших фракції зайняти солідарну позицію в підтримці вимог родин Небесної сотні, й очікує від голови Верховної Ради організації відповідної спільної зустрічі керівництва парламенту, фракцій та родин Небесної сотні. Очікуємо від спікера парламенту, що він забезпечить присутність на цій зустрічі в.о. директора ДБР пані Венедіктової, аби вона публічно пояснила свою неповагу до закону, статусу народного депутата, та останні непрозорі кадрові рішення, зроблені нею попри наявний конфлікт інтересів», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у «ЄС» вимагають розслідування протиправних дій ДБР.

Також 24 січня депутати від «Європейської солідарності» викликали поліцію з метою примусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства та забезпечити доступ парламентарів до приміщення Бюро і право на невідкладний прийом очільницею ДБР Іриною Венедіктовою.

Також нагадаємо, що на переконання Петра Порошенка, ДБР сьогодні діє на боці країни-агресора.

Як писав «Главком», під відомством присутні депутати партії «Європейська солідарність». Вони прийшли, що щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником Бюро адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані колишнім директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.