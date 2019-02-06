Конституційний суд схвалив перейменування Кіровоградської області



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14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький

Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено

Конституційний суд України визнав конституційним законопроект, який пропонує перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

Про це йдеться у висновку Конституційного суду, повідомляє прес-служба КСУ.

Як зазначається у повідомленні, 5 лютого 2019 року Конституційний суд України надав Висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області), реєстраційний № 8380, вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

«Цим висновком Конституційний суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України», - зазначили у КСУ.

У законопроекті, зокрема, запропоновано: «У частині другій статті 133 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) слово «Кіровоградська» замінити словом «Кропивницька».

Надаючи висновок щодо відповідності цього законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, КСУ виходив з того, що запропонована в пункті 1 законопроекту зміна стосується предмета власної назви однієї з областей України як одиниці системи адміністративно-територіального устрою України, не стосується предмета прав і свобод людини й громадянина, не передбачає їх скасування чи обмеження, а отже, є такою, що відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

Крім того, як наголосили в КСУ, запропонована в пункті 1 законопроекту зміна до частини другої статті 133 Конституції України не спрямована на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, є такою, що відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

Пункт 2 законопроекту («Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування») не стосується предмета прав і свобод людини й громадянина, не передбачає їх скасування чи обмеження, не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, є таким, що відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України, додали в Конституційному суді.

КСУ також констатує, що на час надання ним цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не ухвалено, тому юридичних підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає.

«З огляду на викладене Конституційний суд України вважає, що законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України», - йдеться у повідомленні.

У КСУ також нагадали, що «за статтею 158 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України, який Верховна Рада України розглядала, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша); Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України (частина друга)».

«У висновку Конституційного суду України зазначається, що Верховна Рада України восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положення частини другої статті 133 Конституції України. Отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України. З огляду на наведене Конституційний суд України констатує, що законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України», - наголосили у КСУ.

Там також зазначили, що висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Водночас, як повідомила в.о. керівника управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Світлана Папаяні, протягом 12 робочих днів судді можуть оприлюднити окремі думки з цього питання. «Конституційний суд надав висновок, що цей законопроект відповідає статтям 157, 158 Конституції України. Крім того, закон передбачає 12 робочих днів для суддів Конституційного суду для того, аби підготувати окремі думки, якщо такі є. У разі їх надходження, вони відразу будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті», - зазначила вона у коментарі «Укрінформу».

Відповідаючи на запитання, чи може вплинути окрема думка судді на ухвалене рішення, Папаяні наголосила: «Акт суду - чи то рішення, чи то висновок суду - є остаточним і оскарженню не підлягає. Однак з точки зору юридичної доктрини окрема думка є додатковою аргументацією, і юридичною спільнотою вона може бути використана у судовій практиці».

20 листопада 2018 року Верховна Рада направила на висновок до Конституційного суду законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

Законопроектом № 8380 передбачається перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку. Автори проекту мотивують потребу в зміні назви тим, що місто Кіровоград (нині – Кропивницький) було назване на честь Сергія Кірова, який обіймав керівні посади в комуністичній партії та вважається одним з організаторів масових репресій, а відтак назва «Кіровоградська область» є символікою комуністичного режиму і суперечить законодавству у сфері декомунізації. Пропонується перейменування області відповідно до назви обласного центру – Кропивницька, що одночасно уславлюватиме постать драматурга, театрального діяча, засновника першого в Україні професійного театру (Театру корифеїв) Марка Кропивницького.

Конституційний суд у своєму висновку повинен був визначити, чи не суперечать запропоновані зміни чинним статтям 157 і 158 Основного закону.

Так, стаття 157 передбачає, що Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. З іншого боку, статтею 158 визначено, що законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до ВР не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Водночас парламент протягом строку своїх повноважень не може двiчi змiнювати однi й тi самi положення Конституцiї.

У подальшому, відповідно до статті 159 Конституції, законопроект про внесення змін до Конституції може розглядається Радою за наявності відповідного висновку Конституційного суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький.