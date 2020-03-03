Конституційний суд сьогодні розгляне закон про люстрацію



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Протести біля будівлі КСУ у липні 2019 року Фото: Радіо Свобода

Питання закону про люстрацію стоїть першим у порядку денному

Конституційний суд України 3 березня продовжить розглядати скарги на закон «Про очищення влади», який передбачає, що низка чиновників часів експрезидента Віктора Януковича не можуть обіймати посади в державних органах влади.

Розгляд закону вказаний у розкладі роботи суду.

Засідання у вівторок має розпочатися о 10:00, питання закону про люстрацію стоїть першим у порядку денному.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 24 лютого вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року, яким було встановлено порушення прав українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Як відомо, у середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон «Про очищення влади» порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі обіймання посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, зазначений закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.