ЄСПЛ постановив, що Україна порушила права чиновників



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Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності

Постанова Європейського суду з прав людини, яка стверджує, що звільнення за законом «Про очищення влади» порушило права українських чиновників, набула чинності.

Про це йдеться в опублікованому рішенні суду.

Повідомляється, що ЄСПЛ визнав вимоги заявників прийнятними та відхилив заперечення уряду України. Протягом трьох місяців уряд має виплатити п'яти заявникам по 5 тис. євро та будь-які виплати, які можуть бути стягнуті як компенсація моральної шкоди. Крім того, Україна має компенсувати заявникам витрати на суд (загалом близько 3 тис. євро). Решта вимог про компенсацію відхилені.

Велика палата ЄСПЛ не стала задовольняти запит української сторони на розгляд справи, відтак рішення набуло чинності.

Як зазначили в суді, рішення є остаточним.

Як відомо, у середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон «Про очищення влади» порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі обіймання посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, зазначений закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.