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    Конституційний суд відповів на звинувачення у порушенні прав Зеленського

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    Конституційний суд відповів на звинувачення у порушенні прав Зеленського

    В КС наголосили, що стоять на захисті прав людини і громадянина та знаходиться поза політикою

    Конституційний Суд відповів на звинувачення партії Слуга народу в тому, що КС порушує право президента і Верховної ради брати участь у конституційних провадженнях. 

    Про це повідомила пресслужба суду.

    В КС наголосили, що стоять на захисті прав людини і громадянина та знаходиться поза політикою.

    Конституційний Суд України служить виключно Конституції України, а не політичним партіям, – йдеться в заяві.

    Також заяви на адресу КС, які зводяться до звинувачень у грубому порушенні судом прав президента України та Верховної ради називають спробою підриву авторитету Конституційного Суду.

    Конституційний Суд сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії Слуга народу в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не президента та Верховної ради, – йдеться у заяві.

    Зазначається, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. При цьому основною формою розгляду справ у суді є письмове провадження.

    Водночас вирішення питання щодо визначення та зміни форми розгляду справи на будь–якій стадії конституційного провадження є виключним правом суду.

    Раніше партії Слуга народу заявили, що представника Верховної ради у КС Ольгу Совгирю разом з представником президента в КС Федором Веніславським не пустили, пославшись на карантин, на засідання з розгляду справи щодо конституційності декларування, моніторингу способу життя чиновників і оновленої статті 368–5 ККУ про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

    суд Конституційний суд карантин
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