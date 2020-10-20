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    На Київщині працівниця суду підробляла наркодилером

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    Працівниця суду збула канабіс одному з ув'язнених - На Київщині працівниця суду підробляла наркодилером
    Працівниця суду збула канабіс одному з ув'язнених

    Робітниці суду повідомлено про підозру

    За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури повідомлено про підозру працівниці міськрайонного суду за фактом придбання, зберігання та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Встановлено, що у серпні поточного року підприємлива молодиця придбала канабіс, який в подальшому, маючи доступ до місця тримання обвинувачених, збула одному з підсудних шляхом прямої передачі з рук у руки.

    Наразі фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК Україн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, працівники Білоцерківського відділу поліції спільно зі Службою безпеки України задокументували злочинну діяльність групи осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження амфетаміну. Встановлено, що до збуту наркотиків причетна 32-річна жінка.

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