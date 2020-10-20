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    Події в Україні

    Суд оголосив у розшук трьох ексберкутівців, яких передали до «Л/ДНР» в рамках обміну

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    Суд оголосив у розшук трьох ексберкутівців, яких передали до &laquo;Л/ДНР&raquo; в рамках обміну - Суд оголосив у розшук трьох ексберкутівців, яких передали до «Л/ДНР» в рамках обміну
    Суд оголосив у розшук трьох ексберкутівців, яких передали до «Л/ДНР» в рамках обміну

    Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка звільнили з СІЗО під особисте зобов'язання для участі в обміні 29 грудня минулого року

    Святошинський районний суд Києва оголосив в розшук трьох колишніх співробітників Беркута, яких звинувачують у розстрілах протестувальників на Майдані.

    Про це повідомляє видання Ґрати.

    Йдеться про Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, яких звільнили з СІЗО під особисте зобов'язання для участі в обміні 29 грудня минулого року. Після цього вони не з'являлися в суді – адвокати кажуть, що вони перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

    Прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук колишніх беркутівців.

    «Межі між місцем останнього практично відомого перебування обвинувачених, а саме окупованими територіями Донецької та Луганської областей, і Росією фактично не існує. Тому міжнародний розшук є виправданим в даній ситуації», – заявила адвокатка потерпілих Євгенія Закревська.

    Обвинувачених вже оголошено в розшук на території України. Тепер рішення суду направлять до Інтерполу, де мають ухвалити рішення про міжнародний розшук.

    Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Крім того, суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    Також нагадаємо, що прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців. Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

    Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.

     Читайте також: 
    прокуратура суд ЛНР СІЗО розшук
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