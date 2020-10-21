«Кухар Путіна» вимагає 5 млн рублів з соратника Навального



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Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» Фото: АР

«Кухар Путіна» вимагає спростувати і видалити твердження Волкова з інтернету, а також стягнути з нього 5 мільйонів рублів як компенсацію моральної шкоди

Петербурзький бізнесмен і «кухар Путіна» Євген Пригожин подав позов «про захист честі й гідності» до керівника регіональної мережі штабів опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова.

Причина позову – публікації Волкова у фейсбуці і телеграм-каналі, в яких він назвав бізнесмена «особливо небезпечним злочинцем, засудженим за численні злочини», а також організатором вбивства трьох російських журналістів – Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка.

Журналісти знімали в Африці фільм-розслідування про діяльність приватної військової компанії, яка, ймовірно, належить Пригожину.

«Кухар Путіна» вимагає спростувати і видалити твердження Волкова з інтернету, а також стягнути з нього 5 мільйонів рублів як компенсацію моральної шкоди.

За останні два роки компанії, пов’язані з Євгеном Пригожиним, неодноразово подавали позови проти Фонду боротьби з корупцією, його глави Олексія Навального і юриста фонду Любові Соболь. У ФБК вважають це помстою за розслідування діяльності Пригожина – зокрема, фонд звинуватив бізнес-структуру «кухаря Путіна» у поставках неякісної їжі у московські дитячі садки і школи і нібито викликаної цим спалаху дизентерії серед дітей та підлітків.

Незважаючи на те, що один із судів визнав компанію Пригожина винною і частково задовольнив грошові вимоги батьків постраждалих, у жовтні 2019 року Арбітражний суд Москви стягнув з Навального, Соболь і Фонду боротьби з корупцією по 29 мільйонів 200 тисяч рублів. Арбітражний суд постановив, що вони опублікували відомості, які кидають тінь на компанію «Московський школяр», в результаті чого з нею розірвав контракт один з клієнтів. Після цього були арештовані банківські рахунки ФБК, Навального і Соболь.

Пізніше Пригожин викупив судовий борг у своїй компанії, щоб опозиціонери були винні йому особисто. Бізнесмен пояснив це бажанням власноруч «роздягнути і роззути» Навального і його соратників.

До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального.

Джерело: Радіо Свобода