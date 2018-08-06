Консульство перевіряє, чи є серед постраждалих у Болоньї українці



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Фото: ANSA Вибух біля аеропорту Болоньї

Трагедія сталася 6 серпня на кільцевій трасі поблизу аеропорту Болоньї

Українське консульство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху цистерни у Болоньї (Італія).

Про це заявив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

«Генконсульство в Мілані з‘ясовує, чи серед постраждалих немає українців», - повідомив Кирилич.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу аеропорту Болоньї прогриміло декілька вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила легкозаймисті матеріали.

Щонайменше двоє людей загинули, понад 60 постраждали. За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.

В результаті вибуху частково обвалився міст.

За інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Джерело: УНН