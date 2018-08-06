Кількість жертв та постраждалих внаслідок вибухів у Болоньї зросла



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Фото: La Repubblica

В результаті вибуху частково обвалився міст, на трасі утворилася величезна діра

Кількість постраждалих в результаті вибуху у Болоньї в Італії зросла до понад 60 осіб, щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомляє La Repubblica.

За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.

В результаті вибуху частково обвалився міст. На відео, яке поширили у мережі, видно, що на трасі утворилася величезна діра.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміло декілька вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила легкозаймисті матеріали.

Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів, які розташовані поблизу.

Раніше повідомлялося, що за інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Джерело: Європейська правда