Контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими
В угрупованні «ДНР» заявили, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця
У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами,.
Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми у «Фейсбуці».
«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.
В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.
За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону.
Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.
Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полоненими.
Напередодні, 15 липня, в Києві завершилася зустріч омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової, на якій обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.