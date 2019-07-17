Контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими



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Обмін полоненими (архівне фото)

В угрупованні «ДНР» заявили, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами,.

Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми у «Фейсбуці».

«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.

За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону.

Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.

Раніше заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полоненими.

Напередодні, 15 липня, в Києві завершилася зустріч омбудсменів Людмили Денисової і Тетяни Москалькової, на якій обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

ЗМІ стало відомо, що список Києва на обмін затриманими включає 120 українців, а в списку РФ - близько 40 осіб. Як зазначила Москалькова, списки підлягають ревізії.