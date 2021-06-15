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    Копійчаний бізнес. В Україні монету в 1 грн продають за тисячу євро

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    Копійчаний бізнес. В Україні монету в 1 грн продають за тисячу євро
    Фото: з відкритих джерел

    Особливість такої монети – гладкий гурт

    В Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн (в еквіваленті до 1 тис. євро). Особливість такої монети – гладкий гурт. Про це повідомляє «Обозреватель».

    Наприклад, на сайті з продажу цінних монет таку монету пропонують за 30 тис. грн. На OLX цю ж «копійку» продають за 15 тис. грн. Справа в тому, що гривня 1992-го виготовлена без написів, насічок і малюнків на ребрі. Таких монет випустили в обмеженій кількості, тому зараз вони користуються попитом у нумізматів.

    Ті, хто знайде таку монету, може продати її на спеціалізованих сайтах. Крім того, на спеціалізованих форумах можна отримати рекомендації і про те, яка може бути реальна вартість.

    Якщо на монеті на ребрі є напис «1992», її вартість буде нижчою. 1.1 ААГ (латунь світла), з гладким ребром коштує дорожче. Шрифт плоский, розмір поля штампа – 24,5-25 мм. На аверсі є своя особливість (зуб тризуба тонкий і гострий). Кант монети вузький.

    На аукціоні ціна монети може досягати і більш 30 тис. грн. Наприклад, на одному з аукціонів після 40 ставок ціна збільшилася до 31 114 грн.

    Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

    Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».

    Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – «анциркулейтед», маса дорогоцінного металу у чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

    Теги: Національний банк банк гривня монета
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    Копійчаний бізнес. В Україні монету в 1 грн продають за тисячу євро