Копійчаний бізнес. В Україні монету в 1 грн продають за тисячу євро

Особливість такої монети – гладкий гурт

В Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн (в еквіваленті до 1 тис. євро). Особливість такої монети – гладкий гурт. Про це повідомляє «Обозреватель».

Наприклад, на сайті з продажу цінних монет таку монету пропонують за 30 тис. грн. На OLX цю ж «копійку» продають за 15 тис. грн. Справа в тому, що гривня 1992-го виготовлена без написів, насічок і малюнків на ребрі. Таких монет випустили в обмеженій кількості, тому зараз вони користуються попитом у нумізматів.

Ті, хто знайде таку монету, може продати її на спеціалізованих сайтах. Крім того, на спеціалізованих форумах можна отримати рекомендації і про те, яка може бути реальна вартість.

Якщо на монеті на ребрі є напис «1992», її вартість буде нижчою. 1.1 ААГ (латунь світла), з гладким ребром коштує дорожче. Шрифт плоский, розмір поля штампа – 24,5- 25 мм . На аверсі є своя особливість (зуб тризуба тонкий і гострий). Кант монети вузький.

На аукціоні ціна монети може досягати і більш 30 тис. грн. Наприклад, на одному з аукціонів після 40 ставок ціна збільшилася до 31 114 грн.

Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».