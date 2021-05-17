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    Нацбанк уводить в обіг золоту монету

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    Монету виготовдено&nbsp;із золота 999,9 проби - Нацбанк уводить в обіг золоту монету
    Монету виготовдено із золота 999,9 проби
    Фото bank.gov.ua

    Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року

    Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

    Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».

    Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – «анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

    Нагадаємо, 12 травня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячу, політику Василю Стефанику.

    Монета номіналом 2 гривні входить у серію «Видатні особистості України». Вона традиційно виготовлена з нейзильберу, а її тираж становить 35 тисяч штук.

    Теги: Національний банк банк гроші гривня монета
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    Нацбанк уводить в обіг золоту монету