Нацбанк уводить в обіг золоту монету

Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року

Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня». Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».

Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – «анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г , діаметр – 25,0 мм , гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

Нагадаємо, 12 травня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячу, політику Василю Стефанику.

Монета номіналом 2 гривні входить у серію «Видатні особистості України». Вона традиційно виготовлена з нейзильберу, а її тираж становить 35 тисяч штук.