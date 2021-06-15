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    НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень

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    НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень
    Фото: з відкритих джерел

    Курс євро у продажу знизився на 5 копійок

    Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлений на рівні 26,99 гривень за долар. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року – 26,95 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

    Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,71 гривень за євро.

    За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках – близько 26,8/27,0 гривень.

    Тим часом, у Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом долара: впливають чотири чинники.

    Теги: Національний банк курс валют
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    НБУ опустив курс долара нижче 27 гривень