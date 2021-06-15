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    «Приватбанк» потрапив у скандал через ЛГБТ-картки

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    Клієнти &laquo;Приватбанку&raquo; можуть вибрати для своєї карти дизайн в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат &laquo;Ми всі люди&raquo; - «Приватбанк» потрапив у скандал через ЛГБТ-картки
    Клієнти «Приватбанку» можуть вибрати для своєї карти дизайн в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди»

    Фото: KyivPride

    Деякі клієнти банку звинуватили компанію в пропаганді гомосексуалізму

    Державний «Приватбанк» з нагоди місяця захисту прав ЛГБТ-спільноти випустив спеціальні банківські карти. Однак не всім сподобався новий дизайн – деякі українці звинуватили компанію в пропаганді гомосексуалізму.

    Наразі клієнти «Приватбанку» можуть вибрати два дизайну для своєї карти Mastercard – в кольорах веселки з написом «Рівність прав», а також в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди».

    У KyivPride уточнили, що карти є тільки у віртуальному варіанті. Змінити дизайн може кожен в додатку Приват24.

    Деякі клієнти банку залишили гнівні коментарі в Instagram і Twitter компанії. Новий дизайн назвали ганьбою і пропагандою нетрадиційної орієнтації.

    «Ні ЛГБТ пропаганді в Україні, ми не дамо спотворити розум нашим дітям ... Ой, ви туди ж. Пора підшукувати інший банк... Те почуття, коли пишалася, але перестала... Держбанк вирішив плюнути на нейтральність і здоровий глузд , помінявши лого на ЛГБТ-прапор», – пишуть користувачі.

    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня

    Деякі клієнти також запустили флешмоб, зміст якого – показово розрізати свої карти і закрити рахунок. Вони зумовили це тим, що банк – це в насамперед фінансова установа, в якій немає місця для ідеології.

    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня
    Фото: Сегодня

    Відзначимо, що більшість українців стали на бік Приватбанку і подякували йому за підтримку ЛГБТ-спільноти.

    «Ви круті, спасибі... Пишаємося, відмінна пропозиція... Ви кращі, велике спасибі...».

    Нагадаємо, у червні 2019 року «Приватбанк» також випускав картки на підтримку KyivPride.

    Зазначимо, восени в Україні має відбутися КиївПрайд. Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет. Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом. В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей.

    Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.

    Дивіться також: КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності

    Джерело: Сегодня

    Теги: банк ЛГБТ Марш рівності українці скандал Приватбанк Twitter MasterCard Instagram
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    «Приватбанк» потрапив у скандал через ЛГБТ-картки